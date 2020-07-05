В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n140671-voz-prekratila-ispytaniya-neskolkih-preparatov-protiv-covid-19-nazvana-prichina.html

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания нескольких препаратов, которые, как надеялись медики, помогут в борьбе с коронавирусной болезнью COVID-19.

Прекращены испытания гидроксихлорохина (препарата для лечения малярии) и комбинации препаратов лопинавира и ритонавира (их используют при лечении ВИЧ), сообщает пресс-служба ВОЗ.

Причиной прекращения испытаний стали неудовлетворительные результаты — эти препараты почти не снижали смертность среди больных COVID-19.

Промежуточные результаты испытаний показывают, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир приводят к незначительному уменьшению смертности госпитализированных пациентов с COVID-19 по сравнению со стандартным лечением, — отмечается в заявлении ВОЗ по этому вопросу.

В ВОЗ подчеркивают, что соответствующее решение касается только тестирования этих средств на пациентах, которых госпитализировали в медучреждения. Речь не идет об отмене исследований, где эти препараты используют для профилактики коронавируса или лечения болезни в более легкой форме.

Таким образом, пока обнадеживающие результаты в борьбе с COVID-19 получены лишь для лекарственного средства «Ремдесивир», которое изначально было разработано для лечения гепатита C. Пациенты, принимавшие этот препарат, скорее выздоравливали.

Напомним, Еврокомиссия недавно предоставила разрешение на продажу «Ремдисвира».