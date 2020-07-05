У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140671-vooz-prypynyla-vyprobuvannya-kilkoh-preparativ-proty-covid-19-nazvana-prychyna.html

Ракурс

Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) припинила випробування кількох препаратів, які, як сподівалися медики, допоможуть у боротьбі з коронавірусною хворобою COVID-19.

Припинено випробування гідроксихлорохіну (препарату для лікування малярії) та комбінації препаратів лопінавіру і ритонавіру (їх використовують при лікуванні ВІЛ), повідомляє прес-служба ВООЗ.

Причиною зупинення випробувань стали незадовільні результати — ці препарати майже не знижували смертність серед хворих на COVID-19.

Проміжні результати випробувань показують, що гідроксихлорохін та лопінавір/ритонавір призводять до незначного зменшення смертності госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 порівняно зі стандартним лікуванням, — зазначається у заяві ВООЗ з цього питання.

У ВООЗ наголошують, що відповідне рішення стосується лише тестування цих засобів на пацієнтах, яких госпіталізували до медзакладів. Наразі не йдеться про скасування досліджень, де ці препарати використовують для профілактики коронавірусу чи лікування хвороби у більш легкій формі.

Таким чином, наразі обнадійливі результати у боротьбі з COVID-19 отримані лише для лікарського засобу «Ремдесивір», який початково був розроблений для лікування гепатиту C. Пацієнти, які приймали цей препарат, швидше одужували.

Нагадаємо, Єврокомісія нещодавно надала дозвіл на продаж «Ремдисвіру».