День українського флоту і визволення Слов’янська та Краматорська — свято 5 липня, фото — Главком

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5 липня відзначають День військово-морських сил України. Це професійне свято військовослужбовців і працівників ВМС, яке з 2015 року відзначається у першу неділю липня.

День ВМС раніше святкували цього дня тільки за межами СРСР. Свято Українського моря відзначали з нагоди підняття 29 квітня 1918 року українського прапора над кораблями Чорноморського флоту. Відновили його 12 червня 2015 року в указі президента України Петра Порошенка.

У православній церкві 5 липня шанували пам’ять Євсевія, єпископа Самосатского, який жив у IV столітті і прославився як захисник прихильників православної віри.

Іменини 5 липня в Уляни, Геннадія, Григорія, Василя, Федора і Гаврила.

5 липня в світовій та українській історії відбулися цікаві події.

У 1054 цього дня в сузір’ї Тільця вибухнула зірка. Це явище бачили на Землі впродовж 23 діб вдень і 633 діб вночі. Явище викликало величезну паніку в різних країнах.

5 липня 1841 року Томас Кук відкрив перше у світі туристичне агентство.

У 1941 році цього дня у Кракові німецька поліція схопила і депортувала до Берліна провідника Організації українських націоналістів Степана Бандеру.

5 липня 1946 року вперше показали купальник-бікіні, у 1954 році Елвіс Преслі записав свою першу пісню That’s All Right, Mama.

У 1965 році в Києві розпочали будівництво нового житлового масиву Оболонь.

У 2014 році ЗСУ звільнили міста Слов’янськ і Краматорськ від російських бойовиків. Це були перші істотні перемоги Збройних сил під час російсько-української війни.