Нове військове свято відзначатимуть в Україні. Фото:

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Нове військове свято відзначатимуть в Україні.

Президент Володимир Зеленський ухвалив це рішення, ураховуючи важливу роль Сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Указ про запровадження нового свято він підписав 10 червня. Президентський указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Документ опублікували на сайті Офісу президента.

Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня, — йдеться в тексті офіційного документа.

Як відомо, саме 11 червня в 2024 році в ЗСУ з’явився окремий рід військ — Сили безпілотних систем. Тоді це була перша така військова структура в світі. Очолив СБС тоді Вадим Сухаревський, а 3 червня 2025 року командиром було призначено Роберта (Мадяра) Бровді.

Нагадаємо, командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді 10 червня показав, як українські оператори дронів ліквідували російського офіцера й героя Росії Нарана Очір-Горяєва, який доповідав російському диктатору Володимиру Путіну про взяття Сіверська.