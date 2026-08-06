Екс-командувачу логістики Повітряних сил повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Фото:

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Нову підозру в незаконному збагаченні повідомили колишньому командувачу логістики Повітряних сил ЗСУ.

Слідство встановило, що екс-посадовець упродовж 2020−2025 років набув майна, вартість якого щонайменше на 20 млн грн перевищує його законні доходи. Йому повідомлено про підозру за ст. 368−5 (незаконне збагачення) КК України. Також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 21 млн грн. Про це Офіс генпрокурора повідомив у Telegram.

В офіцера знайшли шість квартир у Києві, Вінниці та Житомирі, три житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, шість земельних ділянок, чотири автомобілі (серед яких Audi Q7 та Audi Q5), а також гаражі й інші нежитлові приміщення. Це майно підполковник оформив на батьків, сина, співмешканку та кума, але фактично володів їм сам.

Зазначається, що топ-посадовець не пояснив законних джерел доходів, які могли б пояснити придбання таких активів.

Кравченко нагадав, що в лютому цього року ОГП повідомив про підозру тодішньому командувачу логістики командування Повітряних сил ЗСУ у справі про розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво стратегічних оборонних споруд для української авіації.

Нагадаємо, на Хмельниччині СБУ та Офіс генерального прокурора ліквідували масштабну схему розкрадання бюджетних коштів на відновленні автомобільних доріг. Заступник голови Хмельницької ОВА отримував хабарі за укладання договорів з ремонту міжобласних автомагістралей. Чиновник отримував 5% від загальної вартості угоди.