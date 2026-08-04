Драпатий доручив провести службову перевірку у 225-му полку. Фото:

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Службову перевірку проведуть у 225-му ОШП після розслідування про ситуацію в підрозділі.

Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив Військовій службі правопорядку перевірити 225-й окремий штурмовий полк. Будуть з’ясовувати, чи справді командування віддавало накази роззброювати військових, стріляти по них у разі відступу, а також перевірятимуть випадки насильства над військовими в полку. Про це автор розслідування Анна Калюжна повідомила у Facebook.

Зазначається, що у разі підтвердження незаконних дій, «винні відповідатимуть згідно з чинним законодавством».

Автор розслідування поінформувала, що наразі це єдина офіційна реакція держави на її публікацію. Водночас їй невідомо, щоб правоохоронці відкривали кримінальне провадження за фактами, які в її матеріалі озвучили свідки та потерпілі.

У розслідуванні Калюжної йшлося, що у 225-му ОШП військовим погрожують розстрілами, відкривають вогонь по побратимах, утримують їх між штурмами в умовах «як у тюрмі» та практикують «дерево правди» як спосіб катування. Командир полку за день до публікації розслідування публічно заперечив існування «загороджувальних загонів».

Тим часом 225-й окремий штурмовий полк в Instagram опублікував пост із «вибаченнями» за «дисципліну», «професійність» та те, «що все не так, як у заголовках».

Ми щиро перепрошуємо, що в нас у полку армійська дисципліна. Ми перепрошуємо за мужність, професійність та самопожертву. Ми щиро перепрошуємо, що все не так, як має вигляд у заголовках, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 липня суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні та жорстокому поводженні з побратимами.