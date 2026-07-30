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Обрано запобіжний захід двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», фото: instagram.com/skala_425/

Суд обрав запобіжні заходи двом військовим полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні побратимів

30 лип 2026, 15:37
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Суд у Кропивницькому обрав запобіжний захід двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», яких підозрюють у катуванні та жорстокому поводженні з побратимами.

Про це сьогодні, 30 липня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на коментар речниці Територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Ольги Проценко.

Фортечний районний суд міста Кропивницького обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави, — розповіла Проценко.

Нагадаємо, нещодавно працівники ДБР повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку «Скеля», які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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