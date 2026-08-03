ВАКС обрав запобіжний захід екс-держсекретарю МЗС Банькову

Олександр Баньков під час візиту до Туреччини у 2024 році, фото: МЗС

https://racurs.ua/ua/n215370-vaks-obrav-zapobijnyy-zahid-eks-derjsekretaru-mzs-bankovu.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд сьогодні, 3 серпня, обрав запобіжний захід колишньому держсекретарю МЗС Олександру Банькову — тримання під вартою до 30 вересня із можливістю застави у 10 млн гривень.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що розгляд обрання запобіжного заходу для Банькова тривав кілька судових засідань — 29 і 31 липня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про тримання екс-посадовця МЗС у СІЗО з альтернативою застави 15 млн гривень, а його адвокат просив суд про «більш мʼякий» запобіжний захід та називав суму застави «великою».

В результаті ВАКС частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, зменшивши заставу для Банькова на 5 млн гривень.

Балькова та його спільників підозрюють у заволодінні понад 37 млн гривень пожертв від іноземних громадян та донорів, які перераховувались Україні на початку повномасштабного російського вторгнення.

29 липня прокурор зачитав короткий зміст підозри Банькову. За твердженням НАБУ і САП, він створив «організовану групу» разом з колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

За версією слідства, метою поплічників було привласнення та легалізація благодійних коштів. ї

Оскільки Баньков не міг бути засновником цієї громадської організації через свій тодішній статус держсекретаря МЗС, він здійснював фактичний контроль над організацією та лобіював її через Меморандум про співпрацю з МЗС — саме на рахунки «Центру сприяння міжнародного співробітництва» мали надходити кошти міжнародної допомоги.

Джерело: «Суспільне»