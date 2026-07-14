Суд відправив у СІЗО екс-комбрига 155-ї ОМБр Станіслава Лучанова. Фото:

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Ракурс

Колишньому командиру 155-ї окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову обрали запобіжний захід.

У вівторок, 14 липня, Рокитнянський районний суд Київської області відправив зловмисника у СІЗО. Він перебуватиме під вартою 60 діб, а альтернативу у вигляді застави суд не передбачив. Про це повідомило «Суспільне».

Лучанову слідство інкримінує незаконне позбавлення волі та умисне вбивство двох мирних мешканців Київщини. За цими статтями йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Під час судового засідання фігурант заявив, що не визнає своєї вини, не погоджується з обвинуваченням. Каже, що на момент вчинення злочину перебував у відпустці і начебто фізично не міг віддавати подібні розпорядження. Однак запевнив, що готовий сприяти слідству.

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 червня семеро невідомих осіб проникли на подвір’я двох братів із села Калинівка на Київщині та силоміць вивезли їх в невідомому напрямку. Тіла хлопців пізніше виявили у лісосмузі в Полтавській області.

Слідство вважає, що до вбивства причетний екс-командир 155-ї ОМБр Станіслав Лучанов, який віддав відповідний наказ своїм підопічним. Мотивом стала помста за начебто побутовий конфлікт братів із дружиною Лучанова. Одному з вбитих братів вистрелили в голову один раз, іншому — вісім.

Лучанов пішов у СЗЧ 11 липня. Його оголосили у розшук, а згодом затримали. Дев’ятьох його підлеглих тоді ж відсторонили від служби через підозру у причетності до викрадення братів.

Колишньому комбригу повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві.

Джерело: «Суспільне»