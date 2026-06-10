Новый военный праздник будут отмечать в Украине. Фото:

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Нове військове свято відзначатимуть в Україні.

Президент Володимир Зеленський ухвалив це рішення, ураховуючи важливу роль Сил безпілотних систем у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Указ про запровадження нового свято він підписав 10 червня. Президентський указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Документ опублікували на сайті Офісу президента.

Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних сил України, який відзначати щороку 11 червня, — йдеться в тексті офіційного документа.

Як відомо, саме 11 червня в 2024 році в ЗСУ з’явився окремий рід військ — Сили безпілотних систем. Тоді це була перша така військова структура в світі. Очолив СБС тоді Вадим Сухаревський, а 3 червня 2025 року командиром було призначено Роберта (Мадяра) Бровді.

Нагадаємо, 9 червня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ відпрацювали 36 військових та інфраструктурних об'єктів російських загарбників в оперативній глибині на тимчасово окупованих територіях.