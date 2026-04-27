Владимир Зеленский на заседании Ставки заслушал доклады о НРК и защите от баллистики.

Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 27 квітня.

Говорили про наземні роботизовані комплекси, які зараз є одним із найбільш гарячих запитів Сил оборони України. Виробництво та постачання НРК мають встигати за потребою. Обсяг контрактування цих систем повинен бути значно більшим, ніж у 2025 році. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Уже законтрактовано 25 тис. НРК — удвічі більше, ніж минулого року, і це тільки початковий рівень: кількість буде збільшено, і відчутно, контрактування триває, — зазначив він.

Глава держави додав, що доручив Генеральному штабу і Міністерству оборони України щомісячно перевіряти реальну потребу в НРК і рівень постачання.

Також на Ставці говорили про захист від російської балістики. Президент заслухав доповіді щодо постачання ракет для антибалістичних систем і стану виконання домовленостей із партнерами. Зеленський наголосив на важливості того, щоб на травень постачання цих боєприпасів було не менше, ніж Україна вже отримала на рівні обіцянок від партнерів.

Крім того, на засіданні були доповіді від ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо стану економіки й соціальних процесів у Росії після першого кварталу 2026 року.

Фіксуємо суттєве погіршення ключових показників та помітні російські експортні втрати. Попри намагання російського керівництва використати війну в Ірані для виправлення фінансової ситуації, реальні результати для Росії негативні. Зокрема, наші далекобійні санкції на це працюють, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив очільнику Генерального штабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами.