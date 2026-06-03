Владимир Зеленский планирует посетить саммит G7 во Франции. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт G7 у Франції наприкінці червня.

Український лідер планує прибути на саміт «Групи семи», попри заяву радника президента Франції про відсутність офіційного запрошення для Зеленського. У курортному місті Евіан-ле-Бен він планує приєднатися до саміту разом із лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та США. Про це повідомило видання Politico з посиланням на поінформовані джерела, які близькі до переговорного процесу.

Зазначається, що Зеленський на саміті G7 хоче підняти низку тем, серед яких активізації військової дипломації, залучення нових систем ППО та посилення протидії масованим російським атакам з повітря.

Як відомо, ще у березні радник президента Франції заявив, що Володимира Зеленського не запрошували на саміт G7, який відбудеться 15−17 червня. Politico пише, що речник Єлисейського палацу наразі не відповів на запит про коментар з цього приводу.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США готуються запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт лідерів G20, який планують провести в грудні 2026 року на території гольф-курорту Trump Doral, що належить президенту США Дональду Трампу в штаті Флорида.

Джерело: Politico