США готуються запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт лідерів G20.

Саміт країн «Групи двадцяти» планують провести в грудні цьго року на території гольф-курорту Trump Doral, що належить президенту США Дональду Трампу в штаті Флорида. Формальні запрошення учасникам ще не розіслали, але у Вашингтоні вже заявили, що країна-агресор РФ як член G20 отримає запрошення. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на представників Білого дому.

Зазначається, що американський президент «чітко дав зрозуміти, що Росія може брати участь у всіх засіданнях G20, оскільки США зосереджені на проведенні успішного та продуктивного саміту».

Водночас Трамп заявив, що йому нічого не відомо про запрошення Путіна. Однак наголосив, що він не буде проти цього.

Якщо він приїде, це, ймовірно, буде дуже корисно, — зазначив глава Сполучених Штатів під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті 23 квітня.

При цьому він висловив сумнів, що Путін прибуде до США навіть після офіційного запрошення.

Як відомо, країна-агресор Росія не бере участі в очних зустрічах G20 з 2019 року, спочатку через пандемію коронавірусу, а згодом через вторгнення в Україну у 2022 році та виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, МЗС України заявляло, що президент України Володимир Зеленський готовий провести у Туреччині зустріч з російським диктатором Володимиром Путіном за посередництва президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа.

Джерело: The Washington Post