Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним у Туреччині.

https://racurs.ua/ua/n213296-zelenskyy-gotovyy-zustritysya-z-putinym-za-poserednyctva-erdogana-ta-trampa-mzs.html

Ракурс

Україна готова до зустрічі з Російською Федерацією на рівні лідерів країн.

Президент України Володимир Зеленський готовий провести у Туреччині зустріч з російським диктатором Володимиром Путіном за посередництва президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та президента США Дональда Трампа. Про це Міністерство закордонних справ України 17 квітня повідомило у соцмережі Х.

Глава МЗС Андрій Сибіга: Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участі Ердогана, Трампа, — йдеться у повідомленні.

Водночас очільник міністр закордонних справ Андрій Сибіга сьогодні під час Анталійського дипломатичного форуму заявив, що Зеленський ще 4 квітня передав відповідні сигнали турецькій стороні під час візиту до Стамбула.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін неодноразово пропонував Володимиру Зеленському зустрітися в Москві. В Українському МЗС назвали цю пропозицію «неприйнятною», а сам Зеленський заявляв, що таким запрошенням Путін намагається відтермінувати зустріч з ним.