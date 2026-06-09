Владимир Зеленский хочет использовать деньги Романа Абрамовича для усиления украинской ПВО. Фото:

https://racurs.ua/n214305-zelenskiy-obsudil-so-starmerom-dengi-abramovicha-the-guardian.html

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Президент Володимир Зеленський хоче використати гроші російського олігарха Романа Абрамовича для посилення української ППО.

Український лідер під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером порушив питання коштів від продажу футбольного клубу «Челсі», що належав Абрамовичу, і запропонував спрямувати їх на закупівлю протиракетних систем для України. Про це Зеленський розповів виданню The Guardian.

Прем'єр-міністр сказав мені, що він докладає всіх зусиль, і я знаю, що наші дипломатичні команди обговорюють це. Це складний момент, — розповів він.

За його словами, Київ зацікавлений в тому, щоб ці кошти були спрямовані на закупівлю систем ППО, а саме — дороговартісних засобів та антибалістичних ракет, які можуть бути придбані, зокрема, в межах програми PURL.

Зеленський також поінформував, що під час травневої зустрічі з Абрамовичем у Києві порушував питання передачі цих коштів. У Лондоні розглядають можливість судового позову, якщо питання не вдасться врегулювати.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона у травні збільшила ефективність перехоплення ворожих дронів і ракет попри зростання інтенсивності російських атак. У травні українська ППО перехопила 7 тис. 588 дронів і ракет, а загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%.