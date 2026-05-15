В Украине подготовят план обороны на случай прорыва из Беларуси. Фото:

https://racurs.ua/n213862-zelenskiy-poruchil-podgotovit-plan-oborony-na-sluchay-proryva-iz-belarusi.html

Ракурс

План реагування у разі прориву з Білорусі підготують в Україні.

Президент Володимир Зеленський доручив Силам оборони та безпеки України підготувати план реагування, який планують розглянути та затвердити на Ставці верховного головнокомандувача. Україна посилить Чернігівсько-Київський напрямок. Про це глава держави 15 травня повідомив у вечірньому зверненні.

Чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Пішла зараз більша активність росіян — я маю на увазі, у розмові з Олександром Лукашенком. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції — або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю, — розповів він.

Зеленський також поінформував, що партнери України вже поінформовані про те, що РФ хоче втягнути Республіку Білорусь у війну.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський за підсумками наради з керівниками Генштабу, ГУР МО, СЗР та СБУ заявив, що Росія планує удари по «центрах ухвалення рішень» в Україні. Ідеться, зокрема, про майже два десятки політичних центрів і військові об'єкти, а також Офіс президента в Києві, державну дачу президента та низку бункерів.