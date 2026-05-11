Украина готовится к новым российским атакам, заявил Владимир Зеленский.

Україна готується до нових атак з боку країни-агресора Росії.

Російська армія запланувала завдання нових ударів по Україні і не планує завершувати повномасштабну війну. Українська влада та військові готуються до нових атак ворога. Про це президент Володимир Зеленський 11 травня повідомив у вечірньому відео звернення, яке було опубліковане у Facebook.

Глава держави також поінформував, що сьогодні провів Ставку верховного головнокомандувача і головним питанням на засіданні були російські авіабомби та захист від них.

Комплексне питання — це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність, й інші методи захисту, — зазначив він.

Зеленський розповів, що триває робота над тим, аби були українські аналоги такої зброї. Вже зібрано всі наявні технологічні рішення і на наступній Ставці планується визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. Президент наголосив, що український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності в України є.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир’я з Україною 8−9 травня на честь Дня перемоги.

У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня. Однак РФ проігнорувала запропонований Україною режим припинення вогню та протягом тієї доби завдала масованих ударів ракетами й безпілотниками.

Країна-агресор РФ 7 травня знову оголосила перемир’я з 8 по 10 травня й пригрозила завдати масованого удару по центру Києва, якщо ЗСУ атакують парад у Москві з нагоди 9 травня. Зеленський у відповідь тоді заявив, що не рекомендує бути в Москві 9 травня представникам інших держав.

А ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир’я між Україною та РФ на 9, 10 та 11 травня, яке мало включати припинення всіх бойових дій та обмін 1 тис. полонених з кожної країни.