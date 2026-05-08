Дональд Трамп, фото: rawpixel.com / National Archives

Трамп оголосив триденне перемир’я між Україною та РФ

8 тра 2026, 21:25
Президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир’я між Україною та РФ.

Про це йдеться у новому дописі Трампа на його сторінці у соцмережі Truth Social.

Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде оголошено триденне перемир’я (9, 10 та 11 травня). У Росії це свято присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, оскільки вона також відіграла важливу роль у Другій світовій війні, — зазначив він.

За словами Трампа, це перемир’я передбачатиме:

  • припинення всіх бойових дій;
  • обмін 1 тис. полонених з кожної країни.

Цю пропозицію зробив безпосередньо я, і я дуже вдячний за її підтримку президенту Володимиру Путіну та президенту Володимиру Зеленському. Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертоносної та запеклої війни, — зазначив Трамп.

Переговори щодо припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, тривають, і ми з кожним днем наближаємося до вирішення, — додав він.

Джерело: Ракурс


