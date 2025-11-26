Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Про це говорять майже в кожній бригаді — Зеленський доручив опрацювати справедливий розподіл особового складу

26 лис 2025, 21:45
999

Поповнення бригад людьми має бути переглянуте. Володимир Зеленський, президент України, доручив очільнику Генерального штабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами.

Проекти відповідного рішення мають бути підготовлені найближчим часом. Про це Зеленський повідомив сьогодні, 26 листопада, у своєму вечірньому відеозверненні.

Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проекти рішення, — зазначив Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів