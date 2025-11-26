Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Поповнення бригад людьми має бути переглянуте. Володимир Зеленський, президент України, доручив очільнику Генерального штабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами.

Проекти відповідного рішення мають бути підготовлені найближчим часом. Про це Зеленський повідомив сьогодні, 26 листопада, у своєму вечірньому відеозверненні.