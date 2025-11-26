Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Об этом говорят почти в каждой бригаде — Зеленский поручил проработать справедливое распределение личного составаhttps://racurs.ua/n210533-ob-etom-govoryat-pochti-v-kajdoy-brigade-zelenskiy-poruchil-prorabotat-spravedlivoe.htmlРакурс
Поповнення бригад людьми має бути переглянуте. Володимир Зеленський, президент України, доручив очільнику Генерального штабу Андрію Гнатову та заступнику керівника Офісу президента Павлу Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами.
Проекти відповідного рішення мають бути підготовлені найближчим часом. Про це Зеленський повідомив сьогодні, 26 листопада, у своєму вечірньому відеозверненні.
Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проекти рішення, — зазначив Зеленський.