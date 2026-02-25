Командир «Азова» Денис Прокопенко теперь бригадный генерал. Фото:

Командир «Азову» Денис Прокопенко тепер бригадний генерал.

У середу, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» Денису «Редісу» Прокопенку. Відповідний указ № 195/2026 з’явився на сайті Офісу президента.

Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1 корпусу Національної гвардії України «Азов», — йдеться в документі.

Як відомо, Денис Прокопенко — Герой України, який керував обороною Маріуполя та заводу «Азовсталь». Потрапив у російський полон в травні 2022 року, а у вересні того ж був звільнений і відправлений до Туреччини, звідки повернувся в Україну в липні 2023 року. Згодом повернувся на посаду.

Нагадаємо, у січні президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня старшого лейтенанта 63-ї окремої механізованої бригади у складі 3-го армійського корпусу Олега Ляшка, який раніше був народним депутатом.