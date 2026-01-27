Нагородження військових. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вручив держнагороди українським військовим.

Зокрема, глава держави нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня старшого лейтенанта 63-ї окремої механізованої бригади у складі 3-го армійського корпусу Олега Ляшка, який раніше був народним депутатом. Про це повідомили на сайті президента.

Також Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» командиру бригади «Рарог» Олегу (Хасану) Гуйту та командиру бригади «АХІЛЛЕС» Юрію (Ахіллесу) Федоренку. А іменну вогнепальну зброю від верховного головнокомандувача отримав заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України полковник Павло (Лазар) Єлізаров.

Ці нагородження відбулися у ході презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали». Ці електронні бали підрозділи можуть обмінювати на дрони, засоби РЕБ, іншу техніку та спорядження на маркетплейсі Brave1 Market. В Офісі президента поінформували, що в 2025 році безпілотники уразили майже 820 тис. цілей.

Нагадаємо, 1 жовтня 2025 року президент Володимир Зеленський нагородив понад 1 тис. 600 бійців Сил оборони державними нагородами. Їх удостоїлися представники Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Держслужби з надзвичайних ситуацій.