Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський привітав військових з нагоди Дня захисників та захисниць України.

Глава держави нагородив понад 1 тис. 600 бійців Сил оборони державними нагородами. Їх удостоїлися представники Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це Зеленський заявив під час промови, яка транслювалася на Facebook-сторінці глави держави.

Під час свого виступу Зеленський наголосив на важливості пам’яті про загиблих воїнів.

День, коли згадуємо полеглих воїнів. День, коли українці звертаються з молитвами, щоб покров Пресвятої Богородиці оберігав нашу державу. Україна є на цій землі. І це не подарунок, це не випадковість, не чиясь милість чи рішення з минулого, а заслуга нашого народу. Це здобутий українцями результат. Своя державність, своя культура, своя незалежність. Люди наші витримали десятки спроб завоювання нашої держави, завоювання України, — зазначив президент.

Також Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому. Крім того, військове звання генерал-майора присвоєно командувачу Сухопутних військ ЗСУ бригадному генералу Геннадію Шаповалову, а генерал-майора отримав заступник начальника Генштабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський.

А звання Герой України отримав генерал-майор Олександр Поклад, який обіймає посаду першого заступника голови СБУ Василя Малюка й відповідає за ключові напрями роботи спецслужби у протидії агресії РФ.

Нагадаємо, 18 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де зустрівся з українськими військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Глава держави відзначив захисників державними нагородами.