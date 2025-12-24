Володимир Зеленський вперше озвучив всі 20 пунктів мирного плану. Фото:

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський вперше озвучив всі 20 пунктів мирного плану.

Наразі представники Києва, Вашингтона та Москви обговорюють драфт мирного плану. Також ведуться розмови про гарантії безпеки для України від США та триває робота над дорожньою картою процвітання України. Це пропрацьований з Штатами документ щодо відновлення та економічного розвитку, містить бачення розвитку до 2040 року. Про це Зеленський заявив на зустрічі із журналістами.

Мирний план для України з 20 пунктів:

Підтвердження суверенітету України. Угода про ненапад між РФ та Україною, моніторинг на лінії зіткнення. Гарантії безпеки. Чисельність ЗСУ — 800 тис. у мирний час. США, НАТО та Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо Росія знову нападе на Україну, то буде військова відповідь і відновлення санкцій. РФ закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Україна стане членом Євросоюзу у певний час. Пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції. Створення кількох фондів для вирішення питань відновлення. Мета — залучити 800 млрд дол. Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Без’ядерний статус України. Запорізька АЕС. Компромісу немає. США пропонують управління втрьох і американці — головний менеджер. Компромісна пропозиція України: США і Україна — 50 на 50. Освітні програми в школах, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Території. Найскладніший пункт. Один з варіантів — Росія виходить з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях — «стоїмо, де стоїмо». Росія хоче, щоб Україна вийшла з Донеччини, а США пропонують компроміс — вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на «стоїмо, де стоїмо», то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму і тоді треба виновисити на референдум весь документ. Росія та Україна зобов’язуються не змінювати домовленості силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Кінбурнська коса буде демілітаризована. Обмін полоненими всіх на всіх, повернення цивільних, дітей та політв’язнів. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролювати Рада миру на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні гарантії безпеки, які мають часові обмеження та передбачають правові й військові зобов’язання, що може ратифікувати Конгрес. Ця пропозиція є найсильнішою та найбільш явною гарантією безпеки, яку Білий дім пропонував Україні.