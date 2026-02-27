Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Робертом Фіцо. Фото:

https://racurs.ua/ua/n212331-zelenskyy-proviv-telefonnu-rozmovu-z-fico.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Глава держави запросив його в Україну, щоб обговорити нагальні питання обох країн. Про це Офіс президента України 27 лютого повідомив у Telegram, але не навів деталей розмови.

Просто зараз президент говорить із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань, — йдеться у повідомленні.

Тим часом стало відомо, що Угорщина та Словаччина створюють спільну слідчу комісію, яка відправиться до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після телефонної розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо повідомив у Facebook, що Київ посилається на нібито технічні проблеми, що перешкоджають відновленню роботи трубопроводу. Однак, за словами Орбана, «технічних перешкод немає — трубопровід заблоковано виключно з політичних причин».

Нафтова блокада торкнулася не лише Угорщини, а й Словаччини. Нафтопровід «Дружба» заблоковано Зеленським та Україною. Це становить загрозу для обох країн, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну. Відповідне рішення ухвалили через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».