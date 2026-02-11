Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n212008-zelenskyy-anonsuvav-novyy-raund-myrnyh-peregovoriv-koly-vidbudutsya.html

Ракурс

Новий раунд тристоронніх переговорів запланований на 17−18 лютого.

Президент Володимир Зеленський прийняв пропозицію Сполучених Штатів провести ще один раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни. Зустріч відбудеться наступного тижня у наступні вівторок або в середу. Ймовірно, перемовини відбудуються в США. Однак невідомо, чи погодиться на це Росія. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю виданню Bloomberg.

За словами глави держави, на перемовинах будуть обговорювати пропозицію американців про створення вільної економічної зони на Донбасі. Однак і Київ, і Москва наразі ставляться до цієї ідеї скептично.

Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це питання. І домовленість була такою — давайте на наступній зустрічі повернемося до дискусій, як це може виглядати, — розповів Зеленський.

Попередні тристоронні переговори в Абу-Дабі президент вважає конструктивними. Український лідер упевнений, що війна може закінчитися упродовж кількох місяців, якщо переговори триватимуть у такому ж дусі.

Нагадаємо, британська газета Financial Times з посиланням на джерела серед українських та західних посадовців, поінформувало, що президент України Володимир Зеленський нібито має намір оголосити план президентських виборів і референдуму 24 лютого — у четверту річницю повномасштабного російського вторгнення.

Джерело: Bloomberg