Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.
Глава держави запросив його в Україну, щоб обговорити нагальні питання обох країн. Про це Офіс президента України 27 лютого повідомив у Telegram, але не навів деталей розмови.
Просто зараз президент говорить із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань, — йдеться у повідомленні.
Тим часом стало відомо, що Угорщина та Словаччина створюють спільну слідчу комісію, яка відправиться до України для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після телефонної розмови зі словацьким колегою Робертом Фіцо повідомив у Facebook, що Київ посилається на нібито технічні проблеми, що перешкоджають відновленню роботи трубопроводу. Однак, за словами Орбана, «технічних перешкод немає — трубопровід заблоковано виключно з політичних причин».
Нафтова блокада торкнулася не лише Угорщини, а й Словаччини. Нафтопровід «Дружба» заблоковано Зеленським та Україною. Це становить загрозу для обох країн, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 23 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що його призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну. Відповідне рішення ухвалили через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».