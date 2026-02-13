Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Женеве. Фото:

Ракурс

Українська делегація вже розпочала підготовку до майбутніх переговорів.

На 17−18 лютого у швейцарській Женеві запланований новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Президент Володимир Зеленський уже затвердив попередній склад переговорної групи. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров 13 лютого повідомив у Telegram.

Сам Умєров і очолить команду переговорників. Також до складу делегації увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та генерал-майор Вадим Скібіцький. Делегацію сформували з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.

Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна — стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи, — запевнив Умєров.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський поінформував, що прийняв пропозицію США провести ще один раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни. На цих перемовинах будуть обговорювати пропозицію американців про створення вільної економічної зони на Донбасі. Однак і Київ, і Москва наразі ставляться до цієї ідеї скептично.