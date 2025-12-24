Мобілізацію в Україні можуть трансформувати після підписання мирної угоди. Фото:

Мобілізацію в Україні під час воєнного стану можуть трансформувати.

Мобілізацію військовозобов’язаних можуть скасувати або проводити частково у разі підписання мирної угоди між Україною, США, Російською Федерацією та Європою. Водночас частково може відбутися й демобілізація військових. Про це президент Володимир Зеленський 24 грудня заявив під час спілкування з журналістами.

Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей, — зазначив він.

Глава держави наголосив, що найголовніше — не втратити військових позицій і не послабити армію, адже це «дуже небезпечно».

Президент також висловився і щодо воєнного стану. Він припустив, що воєнний стан в Україні ще може зберегтися ще кілька місяців або й півроку навіть після того, як підпишуть мирну угоду. Бо, як зазначив Зеленський, президентські вибори мають відбутися за умови безпеки, а парламентські та місцеві — вже після скасування воєнного стану.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану, який обговорюється на переговорах у США. Одним із пунктів є чисельність Збройних сил України у 800 тис. військовослужбовців у мирний час.