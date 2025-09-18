Володимир Зеленський заявив про звільнені території після поїздки на Донеччину. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку область.

Глава держави зустрівся з українськими військовими, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Президент подякував їм за службу та декого відзначив державними нагородами. Про це Зеленський 18 вересня повідомив у Telegram.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про перебіг операції на Добропільському напрямку, розповів про загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.

Зеленський поінформував, що від початку української операції в районі Добропілля вдалося звільнити 160 кв. км й сім населених пунктів, а очистити від загарбників вдалося понад 170 кв. км та дев’ять населених пунктів.

У ході боїв вдалося взяти у полон майже 100 окупантів, а за ці тижні росіяни втратили тисячі пораненими та вбитими.

Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями — уже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1 тис. 300 росіян — убито, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що підрозділи Збройних сил України та Національної гвардії України зуміли зачистити від окупантів село Панківка та прилеглі території. Цей населений пункт розташований приблизно за 18 км від міста Добропілля та 35 км від адміністративної межі з Дніпропетровською областю.