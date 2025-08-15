Володимир Зеленський провів Ставку. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Сили оборони мають успіхи на Покровському напрямку. Українські оборонці протидіють намірам окупантів закріпитись й збільшують тиск на ворожі підрозділи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Про це глава держави поінформував у Telegram.

Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині. Окрема увага — позиціям у Запорізькій області, — йдеться у повідомленні.

Також на Ставці розглянули питання про розвиток системи контрактів у ЗСУ та про фінансування Сил оборони України у 2025−2026 роках. У пріоритеті розвиток саме контрактної армії.

Зеленський поінформував, що очікує від розвідки доповіді про наміри Москви та її підготовку до саміту на Алясці.

Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно, — заявив президент.

Нагадаємо, 14 серпня Генштаб ЗСУ інформував, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський наказав посилити стійкість оборони на Добропільському і Покровському напрямках. Для цього було виділено додаткові сили і засоби.