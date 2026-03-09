Володимир Зеленський погодив закон про відстрочку за «контрактом 18-24». Фото:

Річну відстрочку для військових за «контрактом 18−24» погодив президент.

У понеділок, 9 березня, Володимир Зеленський підписав проект закону, який передбачає річну відстрочку від призову на військову службу для учасників програми «Контракт 18−24». Про це прес-служба Верховної Ради повідомила у Telegram.

Новий закон передбачає, що громадяни віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали однорічний контракт із Силами оборони та були звільнені зі служби після його закінчення, зможуть отримати 12-місячну відстрочку від мобілізації. Також ці військові у цей період все ж зможуть повернутися на військову службу на добровільній основі.

Нагадаємо, у лютому 2025 року Міністерство оборони України офіційно розпочало проект «Контракт 18−24». Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Проект пропонує додаткову фінансову винагороду, професійний вишкіл за участі інструкторів з бойовим досвідом та соціальні гарантії.

А в серпні президент Володимир Зеленський поінформував, що контракти 18−24 планують розширити за віком.