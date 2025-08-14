Ситуація на Добропільському напрямку. Карта: DeepState

Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав посилити стійкість оборони на Добропільському і Покровському напрямках. Для цього було виділено додаткові сили і засоби. Наразі українські захисники вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів. Про це 14 серпня заявив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов, передає «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що у ході проведення дій 1-м корпусом Нацгвардії України «Азов», суміжними та підпорядкованими підрозділами за останні дві доби був ліквідований 151 загарбник. Понад 70 росіян були поранені, вісьмох окупантів взяли у полон.

Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується, — наголосив речник Генштабу.

Нагадаємо, групи російських диверсантів, користуючись особливостями місцевого ландшафту, змогли прорватися у Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр на Покровському напрямку. Деякі з цих груп уже знищені, а по решті йде бойова робота.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»