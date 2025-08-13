Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російські ДРГ проникли в чотири села на Покровському напрямку. Карта: DeepState

Російські ДРГ проникли в чотири села на Покровському напрямку — Генштаб

13 сер 2025, 17:55
999

Російські диверсійно-розвідувальні групи проникли у чотири населені пункти на Покровському напрямку.

Диверсанти, користуючись особливостями місцевого ландшафту, змогли прорватися у Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр. Росіяни діють зухвало й намагаються проникнути в глибину оборони ЗСУ. Противник діє малими піхотними групами. Про це 13 серпня заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, декілька нечисленних груп обійшли позиції українських захисників й спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. А в Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр ворог вже ж зміг увійти. Деякі з цих груп уже знищені, а по решті йде бойова робота.

Тим часом речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що причиною просування російських окупантів біля Добропілля стала нестача особового складу в українських підрозділах. Він зазначив, що там не було танків, лише кілька малих піхотних груп.

Російські ДРГ проникли в чотири села на Покровському напрямку. Карта: DeepState

Нагадаємо, перший корпус Нацгвардії «Азов» перекинули на Покровський напрямок. «Азовці» вже зайняли визначену смугу оборони на цій ділянці фронту й вживають заходів щодо блокування загарбників у визначеному районі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів