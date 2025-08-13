Російські ДРГ проникли в чотири села на Покровському напрямку. Карта: DeepState

Російські диверсійно-розвідувальні групи проникли у чотири населені пункти на Покровському напрямку.

Диверсанти, користуючись особливостями місцевого ландшафту, змогли прорватися у Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр. Росіяни діють зухвало й намагаються проникнути в глибину оборони ЗСУ. Противник діє малими піхотними групами. Про це 13 серпня заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, декілька нечисленних груп обійшли позиції українських захисників й спробували просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. А в Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр ворог вже ж зміг увійти. Деякі з цих груп уже знищені, а по решті йде бойова робота.

Тим часом речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов заявив, що причиною просування російських окупантів біля Добропілля стала нестача особового складу в українських підрозділах. Він зазначив, що там не було танків, лише кілька малих піхотних груп.

Нагадаємо, перший корпус Нацгвардії «Азов» перекинули на Покровський напрямок. «Азовці» вже зайняли визначену смугу оборони на цій ділянці фронту й вживають заходів щодо блокування загарбників у визначеному районі.