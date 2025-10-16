Генштаб ЗСУ заявив про колосальні втрати армії РФ під час спроб прорватися до Покровська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209730-pidstupy-do-pokrovska-staut-kladovyschem-dlya-armiyi-rf-genshtab.html

Ракурс

Покровський напрямок фронту є чи не найзапеклішою ділянкою фронту.

Російські війська зазнають колосальних втрат, намагаючись прорватися до міста. Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для окупантів. Тисячі росіян знищуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах. Про це 16 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

У самому Покровську українські захисники продовжують боротися з російськими ДРГ, які не припиняє спроб закріпитися в місті.

Українське командування поінформувало, що на території Покровського району Донецької області українські війська проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони. У ході операції, яка почалася 21 серпня, було знешкоджено 13 тис. 945 солдатів та офіцерів. На «вантаж 200» перетворено 8 тис. 402 окупантів, поранено — 5 тис. 419 росіян, а 124 ворогів вдалося взяти у полон.

Також армія РФ втратила 1 тис. 289 одиниць озброєння і військової техніки:

32 танки,

101 ББМ,

154 артсистеми,

5 РСЗВ,

435 одиниць автотранспорту,

562 мототехніки,

понад 4 тис. дронів.

Наразі відомо про звільнення 182,8 кв. км території у Покровському районі. Ще 230,1 кв. км зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп.

У Генштабі ЗСУ також показали на відео бойову роботу операторів БпЛА 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку.

Нагадаємо, 15 жовтня аналітики української OSINT-спільноти DeepState заявили, що російська армія просунулася в Донецькій області й зуміла окупувати село Мирне, селище Перебудова та село Комар на Новопавлівському напрямку. Також противник просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки.