Покровський напрямок фронту є чи не найзапеклішою ділянкою фронту.
Російські війська зазнають колосальних втрат, намагаючись прорватися до міста. Підступи до Покровська стають ще одним великим кладовищем для окупантів. Тисячі росіян знищуються на околицях міста та в прилеглих населених пунктах. Про це 16 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.
У самому Покровську українські захисники продовжують боротися з російськими ДРГ, які не припиняє спроб закріпитися в місті.
Українське командування поінформувало, що на території Покровського району Донецької області українські війська проводять як стабілізаційні та контрдиверсійні заходи, зокрема на території міста Покровськ та в його околицях, так і заходи активної оборони. У ході операції, яка почалася 21 серпня, було знешкоджено 13 тис. 945 солдатів та офіцерів. На «вантаж 200» перетворено 8 тис. 402 окупантів, поранено — 5 тис. 419 росіян, а 124 ворогів вдалося взяти у полон.
Також армія РФ втратила 1 тис. 289 одиниць озброєння і військової техніки:
- 32 танки,
- 101 ББМ,
- 154 артсистеми,
- 5 РСЗВ,
- 435 одиниць автотранспорту,
- 562 мототехніки,
- понад 4 тис. дронів.
Наразі відомо про звільнення 182,8 кв. км території у Покровському районі. Ще 230,1 кв. км зачистили від російських диверсійно-розвідувальних груп.
У Генштабі ЗСУ також показали на відео бойову роботу операторів БпЛА 138-го центру спецпризначення Військової служби правопорядку.
Нагадаємо, 15 жовтня аналітики української OSINT-спільноти DeepState заявили, що російська армія просунулася в Донецькій області й зуміла окупувати село Мирне, селище Перебудова та село Комар на Новопавлівському напрямку. Також противник просунувся поблизу Іванівки та Воскресенки.