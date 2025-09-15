Сили оборони зачистили від окупантів Панківку на Донеччині. Фото:

Сили оборони України продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

Завдяки злагодженим діям підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України, вдалося зачистити від окупантів село Панківка та прилеглі території. Цей населений пункт розташований приблизно за 18 км від міста Добропілля та 35 км від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Про це 1-й корпус НГУ «Азов» 15 вересня повідомив у Telegram.

Підрозділи Сил оборони, що діють в операційній зоні 1-го корпусу Національної гвардії «Азов», продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни, щоб посилити наступальний потенціал, перекинули в зону відповідальності «Азова» чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти. Натомість українське військо докладає усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.

Нагадаємо, у серпні 1 корпус Національної гвардії «Азов» зайняв смугу оборони на Покровському напрямку після того, як окупанти посилили там наступ. Згодо в «Азові» заявили про зачистку низки населених пунктів біля Добропілля. Ворога відкинули поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.