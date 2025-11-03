Зеленський анонсував зачистку Купʼянська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210071-zelenskyy-anonsuvav-povnu-zachystku-kup-yanska-vid-rosiyan.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський анонсував повну зачистку Купʼянська Харківської області від російських окупантів.

Уже визначені дати щодо остаточної зачистки міста від підрозділів Збройних сил Росії. Наразі в Куп’янську знаходяться близько 60 загарбників. Про це глава держави заявив 3 листопада під час зустрічі з журналістами.

За його словами, дати зачистки населеного пункту від ворожих солдатів були визначені на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Інших подробиць про ситуацію в Куп’янську президент не розкрив.

До 60-ти людей, «руських» залишається в Куп’янську. Йде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначені. Вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо, — розповів Зеленський.

Український лідер розповів, що у Покровську відбувається до 30% усіх боїв на фронті — саме туди окупанти найчастіше скидають авіабомби, проте за останні дні ворога не має там успіху.

Також на брифінгу глав держави поінформував, що Міністерство оборони готує нові контракти для військовослужбовців — на один, два, три та п’ять років.

Президент заявив, що не бачив «європейського плану» щодо завершення війни.

Нагадаємо, раніше російська пропаганда заявила про оточення підрозділів ЗСУ в Покровську, Мирнограді та Куп’янську. Однак головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував заяви ворога про начебто «блокування» Сил оборони в цих містах.