Помер голова Всеукраїнської ради церков — стала відома причина смерті, фото — Суспільне

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Помер голова Всеукраїнської ради церков Василь Райчинець. Його не стало 4 липня в Ужгородській лікарні.

Райчинець помер від коронавірусу на 68 році життя. Він був старшим єпископом Української Євангельської церкви.

Редактор християнської газети «Слово про слово» пастор Анатолій Якобчук повідомив у Facebook, що причина смерті — підтверджене захворювання на коронавірус.

Співчуття родині Райчинця висловили президент України і митрополит Єпіфаній.

Завжди пам’ятатимемо його вагомий внесок у розвиток церкви, налагодження державно-церковних відносин і міжконфесійного взаєморозуміння, — написав Володимир Зеленський у Фейсбук.



Райчинець народився на Закарпатті в багатодітній сім’ї проповідника. Здобув богословську і музичну освіти. У 1995 році Райчинця обрали старшим єпископом Союзу християн віри Євангельської.

Із 2010 року він був президентом Міжнародної асамблеї християн віри Євангельської.