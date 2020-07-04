Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Помер голова Всеукраїнської ради церков — стала відома причина смерті, фото — Суспільне

Помер голова Всеукраїнської ради церков — стала відома причина смерті

4 лип 2020, 22:16
999

Помер голова Всеукраїнської ради церков Василь Райчинець. Його не стало 4 липня в Ужгородській лікарні.

Райчинець помер від коронавірусу на 68 році життя. Він був старшим єпископом Української Євангельської церкви.

Редактор християнської газети «Слово про слово» пастор Анатолій Якобчук повідомив у Facebook, що причина смерті — підтверджене захворювання на коронавірус.

Співчуття родині Райчинця висловили президент України і митрополит Єпіфаній.

Завжди пам’ятатимемо його вагомий внесок у розвиток церкви, налагодження державно-церковних відносин і міжконфесійного взаєморозуміння, — написав Володимир Зеленський у Фейсбук.


Райчинець народився на Закарпатті в багатодітній сім’ї проповідника. Здобув богословську і музичну освіти. У 1995 році Райчинця обрали старшим єпископом Союзу християн віри Євангельської.

Із 2010 року він був президентом Міжнародної асамблеї християн віри Євангельської.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿