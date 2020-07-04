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Ракурс
Умер председатель Всеукраинского совета церквей — стала известна причина смерти, фото — Суспільне

Умер председатель Всеукраинского совета церквей — стала известна причина смерти

4 июл 2020, 22:16
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Умер председатель Всеукраинского совета церквей Василий Райчинец. Его не стало 4 июля в Ужгородской больнице.

Райчинец умер от коронавируса на 68 году жизни. Он был старшим епископом Украинской Евангельской церкви.

Редактор христианской газеты «Слово о слове» пастор Анатолий Якобчук сообщил в Facebook, что причина смерти — подтвержденное заболевание COVID-19.

Соболезнования семье Райчинца выразили президент Украины и митрополит Епифаний.

Всегда будем помнить его весомый вклад в развитие церкви, налаживание государственно-церковных отношений и межконфессионального взаимопонимания, — написал Владимир Зеленский в Фейсбук.


Райчинец родился на Закарпатье в многодетной семье проповедника. Получил богословское и музыкальное образование. В 1995 году Райчинца избрали старшим епископом Союза христиан веры Евангельской.

С 2010 года он был президентом Международной ассамблеи христиан веры Евангельской.

Источник: Ракурс


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