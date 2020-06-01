Мирослав Скорик. Фото: m.day.kyiv.ua

https://racurs.ua/n139106-ushel-iz-jizni-ukrainskiy-kompozitor-miroslav-skorik.html

Ракурс

Умер украинский композитор Мирослав Михайлович Скорик. Композитор скончался сегодня, 1 июня, на 82-м году жизни.

О смерти Скорика сообщил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook заявил, что сегодня Украина потеряла гения нашего времени.

Скорик в 2008 году был удостоен звания Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Он также являлся народным артистом Украины, лауреатом премии имени Т. Г. Шевченко, кандидатом искусствоведения и сопредседателем Союза композиторов Украины в 2006—2010 годах.

Родился Скорик 13 июля 1938 года во Львове. Окончил Львовскую государственную консерваторию имени Н. В. Лысенко. Затем стажировался в аспирантуре при Московской консерватории, получил научную степень кандидата искусствоведения.

В 1964 году написал музыку к киноленте Сергея Параджанова «Тени забытых предков».

Занимался преподавательской деятельностью во Львовской и Киевской консерваториях. В апреле 2011 года был назначен на должность художественного руководителя Киевской оперы и проработал на ней вплоть до 2016 года.

Как ранее писал «Ракурс», 4 апреля ушел из жизни украинский ученый, бывший министр образования и науки Украины Иван Вакарчук.