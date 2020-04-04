Иван Вакарчук, фото: Владимир Вятрович

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Ракурс

Умер Иван Вакарчук — украинский ученый, бывший министр образования и науки Украины, отец одного из лидеров парламентской фракции «Голос» Святослава Вакарчука.

На момент смерти ему было 73 года. Об этом в своем Фейсбуке сообщил бывший руководитель Украинского института национальной памяти, народный депутат из «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему, — отметил Вятрович. — Он возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств, особенно — крымскотатарском.

Вятрович также напомнил, что среди достижений Вакарчука на должности министра — введение внешнего независимого оценивания (ВНО)

С 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна, — отметил депутат.

Также смерть экс-министра подтвердил в своем Фейсбуке Святослав Вакарчук.

Иван Вакарчук родился в 1957 году на территории сегодняшней Молдовы. В течение 1990−2007 и 2010−2013 годов был ректором Львовского университета, в период с 2007 по 2010 годы — министром образования и науки. В 1980 году он стал доктором физико-математических наук.

Напомним, осенью 2018 года умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол.