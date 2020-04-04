Ракурсhttps://racurs.ua/
Иван Вакарчук, фото: Владимир Вятрович
Умер Иван Вакарчук — бывший министр образования и отец лидера «Голоса»https://racurs.ua/n136239-umer-ivan-vakarchuk-byvshiy-ministr-obrazovaniya-i-otec-lidera-golosa.htmlРакурс
Умер Иван Вакарчук — украинский ученый, бывший министр образования и науки Украины, отец одного из лидеров парламентской фракции «Голос» Святослава Вакарчука.
На момент смерти ему было 73 года. Об этом в своем Фейсбуке сообщил бывший руководитель Украинского института национальной памяти, народный депутат из «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.
Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему, — отметил Вятрович. — Он возвращал украинскому языку подобающее ему место, не забывая о языках меньшинств, особенно — крымскотатарском.
Вятрович также напомнил, что среди достижений Вакарчука на должности министра — введение внешнего независимого оценивания (ВНО)
С 2008 года почти по полмиллиона украинских детей завершают школу с надеждой на честное поступление, и эта надежда не напрасна, — отметил депутат.
Также смерть экс-министра подтвердил в своем Фейсбуке Святослав Вакарчук.
Иван Вакарчук родился в 1957 году на территории сегодняшней Молдовы. В течение 1990−2007 и 2010−2013 годов был ректором Львовского университета, в период с 2007 по 2010 годы — министром образования и науки. В 1980 году он стал доктором физико-математических наук.
Напомним, осенью 2018 года умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол.
Загрузка...