Іван Вакарчук, фото: Володимир В’ятрович

https://racurs.ua/ua/n136239-pomer-ivan-vakarchuk-kolyshniy-ministr-osvity-ta-batko-lidera-golosu.html

Ракурс

Помер Іван Вакарчук — український науковець, колишній міністр освіти і науки України, батько одного з лідерів парламентської фракції «Голос» Святослава Вакарчука.

На момент смерті йому було 73 роки. Про це у своєму Фейсбуці повідомив колишній керівник Українського інституту національної пам’яті, народний депутат із «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович.

Велика людина, той хто вмів змінювати життя на краще, — зазначив В’ятрович. — Він повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо — кримськотатарську.

В’ятрович також нагадав, що серед здобутків Вакарчука на посаді міністра — запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)

Від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна, — наголосив депутат.

Також смерть екс-міністра підтвердив у своєму Фейсбуці Святослав Вакарчук.

Іван Вакарчук народився у 1957 році на території сьогоднішньої Молдови. Протягом 1990−2007 і 2010—2013 років був ректором Львівського університету, у період з 2007 по 2010 роки — міністром освіти і науки. У 1980 році він став доктором фізико-математичних наук.

Нагадаємо, восени 2018 року помер колишній прем'єр-міністр України Віталій Масол.