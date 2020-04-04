Пік коронавірусу в Україні може настати вже 14–15 квітня, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Пік захворюваності на коронавірус SARS-CoV-2 в Україні може розпочатися вже в середині квітня.

Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Якщо ми не будемо вживати більш жорстких обмежувальних карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік захворюваності на коронавірусну хворобу вже починаючи з 14−15 квітня, — наголосив Ляшко.

За його словами, це може призвести до масового надходження важких хворих до лікарень та зростання негативних наслідків, зокрема й летальних.

Ляшко повідомив, що останню добу в Україні зафіксовано 154 нові випадки коронавірусу, серед них 10 дітей. З них госпіталізовано 92 особи, серед яких четверо — діти, шестеро — медпрацівники.

Також за добу надійшло 636 підозр на коронавірус.

Це майже в два рази більше, ніж за попередню добу, — наголосив Ляшко.

Нагадаємо, у Чернівецькій області на ці вихідні запроваджується режим максимального обмеження переміщення громадян.