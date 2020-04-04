Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні поки що не приносить бажаного результату, щодня відбувається зростання кількості інфікованих. У Чернівецькій області на вихідних місцева влада вирішила посилити карантинні заходи. Із 13.00 4 квітня до 6.00 6 квітня в області вводиться режим максимального обмеження переміщення громадян. Жителям забороняється залишати свої будинки.

Про це повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook.

Осачук попросив жителів області до 13.00 4 квітня придбати продукти харчування у достатній кількості, щоб запасів вистачило до ранку понеділка.

Також чиновник закликав населення не залишати свої будинки до ранку 6 квітня. Він зазначив, що ці додаткові обмеження вводяться на пересування і перебування людей у громадських місцях.

Осачук наголосив, що влада змушена ввести такі заходи, щоб діяти на випередження. Лише за останні сім діб на території Чернівецької області кількість інфікованих коронавірусои збільшилася у чотири рази.

Станом на вечір 3 квітня у Чернівецькій області підтверджено 202 випадки коронавірусної інфекції. П’ятеро людей померли, а 11 — одужали і були виписані з лікарень.