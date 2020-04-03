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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс
Коронавірус уразив понад тисячу українців: 27 осіб померли, 23 — одужали (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n136226-koronavirus-vrazyv-ponad-tysyachu-ukrayinciv-27-osib-pomerly-23-odujaly-infografika.htmlРакурс
Коронавірус поширюється в Україні, незважаючи на всі старання медиків і влади. Станом на 22.00 3 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1072 випадки зараження на COVID-19.
На жаль, 27 хворих на COVID-19 померли, повідомляє Центр громадського здоров’я у Facebook.
Всього в Україні від коронавірусу вилікувалися 23 особи. Їхнє одужання підтверджено повторним лабораторним дослідженням.
Нагадаємо, що на вчорашній вечір в Україні було підтверджено 897 випадків зараження коронавірусом, а 22 людини померли. Видужали на вчорашній вечір 19 осіб.
Таким чином, за останню добу в Україні захворіли на коронавірус 175 осіб, померли — семеро, одужали — четверо.
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