Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Коронавірус поширюється в Україні, незважаючи на всі старання медиків і влади. Станом на 22.00 3 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1072 випадки зараження на COVID-19.

На жаль, 27 хворих на COVID-19 померли, повідомляє Центр громадського здоров’я у Facebook.

Всього в Україні від коронавірусу вилікувалися 23 особи. Їхнє одужання підтверджено повторним лабораторним дослідженням.

Нагадаємо, що на вчорашній вечір в Україні було підтверджено 897 випадків зараження коронавірусом, а 22 людини померли. Видужали на вчорашній вечір 19 осіб.

Таким чином, за останню добу в Україні захворіли на коронавірус 175 осіб, померли — семеро, одужали — четверо.