Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус распространяется в Украине, несмотря на все старания медиков и властей. По состоянию на 22.00 3 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1072 случая заражения COVID-19.

К сожалению, 27 больных COVID-19 умерли, сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Всего в Украине от коронавируса излечились 23 человека. Их выздоровление подтверждено повторным лабораторным исследованием.

Напомним, что на вчерашний вечер в Украине были подтверждены 897 случаев заражения коронавирусом, а 22 человека умерли. Выздоровевших на вчерашний вечер насчитывалось 19 человек.

Таким образом, за последние сутки в Украине заразились коронавирусом 175 человек, умерли — семеро, выздоровели — четверо.