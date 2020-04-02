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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус в Украине: инфицированных уже почти 900, количество умерших возросло

2 апр 2020, 22:54
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Коронавирус в Украине подхватили почти девять сотен человек.

По состоянию на 22.00 2 апреля на территории страны зафиксировали 897 случаев COVID-19. Каждый из этих случаев лабораторно подтвержден ПЦР-исследованием. К сожалению, болезнь унесла жизни 22 человек. Полностью выздоровели 19 человек, вирус в их организме не выявило повторное лабораторное исследование. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Это и стало основной причиной смерти.

Также в Минздраве сообщили, что уже введен единый государственный протокол лечения больных COVID-19. Отмечается, что протокол предназначен для всех медиков, которые лечат пациентов с коронавирусной болезнью. Протокол должен установить четкий алгоритм назначения и применения лекарственных средств для лечения групп пациентов с COVID-19 при среднетяжелом, тяжелом и критическом ее течении.

Напомним, сегодня в 10.00 Центр общественного здоровья Минздрава сообщал, что было зафиксировано заражение 804 человек. Еще утром зафиксировали 20 летальных случаев, а 13 человек выздоровели.

Источник: Ракурс


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