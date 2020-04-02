Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 3 апреля ожидается теплая и без существенных осадков.

Морозная погода ночью будет меняться существенным потеплением днем. Столбики термометров в темное время суток покажут от 1° тепла до 4° мороза. Днем ожидается 11−16° тепла. Ветер завтра прогнозируют юго-западный, 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве завтра жителей столицы и гостей города порадует теплая и солнечная погода. Ночью синоптики прогнозируют от 1° мороза до 1° тепла, а днем воздух прогреется до 13−15° выше нуля. В Харькове в пятницу тоже погода будет теплой только днем — 14−16° тепла. Ночью будет довольно прохладно 1−3° мороза.

Во Львове 3 апреля тоже будет тепло, ясное небо украсят редкие облака. Ночью прогнозируют 1−3° мороза, а днем 12−14° выше нуля. В Карпатах без существенных осадков в последний рабочий день недели. Температурные показатели будут следующими: ночью от 1° мороза до 4° мороза, днем — 12−15° выше нуля.

В Одессе в ближайшие сутки сухо и солнечно. Дневная температура воздуха будет достигать 11−13° выше нуля, ночью от 1° мороза до 1° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 апреля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в последний день марта Киев засыпало снегом. Погодная аномалия показалась резким контрастом по сравнению с теплой погодой, которая установилась в минувшие выходные.