Сильный снег пошел в Киеве в последний день марта, фото — Фейсбук А.Мищенко

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Ракурс

Снег в Киеве удивил утром жителей столицы. Киевляне на карантине удивленно наблюдали за погодной аномалией, которая показалась резким контрастом по сравнению с теплой погодой, которая установилась в минувшие выходные.

В Киеве заснежило около 8.00 — 9.00. Очень скоро снег прекратился. В соцсетях пользователи написали, что поскольку всю зиму снега в стране не было, то его необычно увидеть в конце марта. Осадки сегодня утром были и в Одессе. Здесь снег также засыпал дерева, которые начали пускать почки.

Снег утром сегодня падал и В Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. «Укравтодор» сообщил, что выпало до 2 см снега, на остальной территории без осадков.

А вот утром в Карпатах зафиксировали, кроме осадков, сильный мороз. По состоянию на 07.00 на горе Поп Иван Черногорский был северо-западный ветер 14−15 м/с, метель, а температура воздуха достигла -17 °С.

«Ракурс» сообщал, что 31 марта — 2 апреля в Украине будет холодная погода с температурой ночью 2−8° мороза, днем ​​2−8° тепла, в Карпатах ночью и днем ​​5−12° мороза. Снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи ранних плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.