Сильний сніг пішов у Києві в останній день березня, фото — Фейсбук О.Міщенко

https://racurs.ua/ua/n136016-sylnyy-snig-pishov-u-kyievi-v-ostanniy-den-bereznya-foto-video.html

Ракурс

Сніг у Києві здивував вранці мешканців столиці. Кияни на карантині здивовано спостерігали за погодною аномалією, яка видалася різким контрастом у порівнянні з теплою погодою, яка встановилася минулими вихідними.

У Києві засніжило близько 8.00−9.00. Дуже скоро сніг припинився. У соцмережах користувачі написали, що оскільки цілу зиму снігу в країні не було, то його незвично побачити в кінці березня. Опади сьогодні вранці були й в Одесі. Тут сніг також засипав дерева, які почали пускати бруньки.

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Сніг вранці сьогодні падав і в Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській, Київській та Чернігівській обалстях. «Укравтодор» повідомив, що випало до 2 см снігу, на решті території без опадів.

А от вранці у Карпатах зафіксували, крім опадів, сильний мороз. Станом на 07.00 на горі Піп Іван Чорногірський був північно-західний вітер 14−15 м/с, хуртовина, а температура повітря досягла -17°С.

«Ракурс» повідомляв, що 31 березня — 2 квітня в Україні буде холодна погода з температурою вночі 2−8° морозу, вдень 2−8° тепла, в Карпатах вночі та вдень 5−12° морозу. Зниження температури може призвести до пошкодження і загибелі квітів та плодової зав’язі ранорозквітаючих плодових культур: абрикосу, персику, вишні та ягідників.